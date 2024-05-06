Hünerli anneler yarışıyor

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olmasının yanı sıra düzenlediği etkinliklerle de dikkat çeken KUMSmall AVM, bu kez hünerli anneleri bir araya getiriyor. KUMSmall AVM’nin geleneksel hale gelen sarma yarışması 12 Mayıs Pazar günü yapılacak ve yarışmayı ekranların ünlü isimlerinden Şoray Uzun sunacak.

Kayseri ve bölgenin yeni cazibe merkezlerinden KUMSmall AVM’de, Anneler Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. 12 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de hünerli anneleri bir araya gelecek ve hünerli elleriyle yaprak sarması yapacak. Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden olan yaprak sarmasını yapan annelere de çeşitli hediyeler verilecek.

Düzenlenecek olan yarışmayı ekranların beğenilen isimlerinden Şoray Uzun sunacak. Sarma yarışmasında dereceye girenler özel olarak oluşturulan jüri tarafından belirlenecek. Yarışmanın birincisi koltuk takımı, ikincisi bahçe takımı, üçüncüsü ise 4’lü çeyiz seti kazanacak.