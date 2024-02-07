Akkışla Belediyesi'nden rekor zam

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Akkışla Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi ek protokol görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Akkışla Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

İmzalanan ek protokol hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “Mevcutta bulunan toplu iş sözleşmemize ilaveten imza altına aldığımız ek protokol ile üyelerimizin ücretlerine yüzde 70 oranın da zam yapılmıştır. Üyelerimizin ikramiye sayısı da 32 ‘den 52’ye yükseltildi. Belediye başkanımıza ve ek protokol görüşmelerimizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sendika olarak belediye başkanlıkları ve bunlara bağlı 56 şirkette yetkiliyiz. Yetkili olduğumuz 47 işyerimizde 52 ve üzerinde ikramiye almaktayız. Alamadığımız 9 işyerimizde ise taleplerimiz ve görüşmelerimiz devam etmektedir. İnşallah yetkili olduğumuz işyerlerimizde taleplerimiz olumlu karşılanır bir an önce üyelerimizin yüzlerini güldürmeyi başarırız” dedi.

Belediye Başkanı Ayhan Arslan’da, “Toplu İş Sözleşmemizle Akkışla’mız için gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen çalışan işçilerimizin alın terinin karşılığını imkanlarımız dahilinde vermeye çalıştık. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur.” dedi.