Akkışla'da karla kaplanan yollar açılıyor
Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı. Akkışla Belediyesi ekipleri ise yolları açmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Akkışla’da yoğun kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı. Akkışla Belediyesi ekipleri ise ulaşımda aksama olmaması adına yolları açmak için çalışmalara başladı.
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan; “Akkışla Belediyesi ilçenin her noktasında karla mücadeleye devam ediyor” dedi.
Bakmadan Geçme
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de atamalar yapıldı
Talas'ta 'Dijital Baba' söyleşisi
Sehpayla uyuşturucu taşıyanlar adliyede
Narkotik ekipleri 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi
Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Bünyan halısı kadınların elinden dünyaya açılıyor