Araç şarampole yuvarlandı
Kayseri'de kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda istikamet halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kaza, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda istikamet halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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