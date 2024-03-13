Akkışla'da yanan evde bir kadın can verdi

Akkışla İlçesine bağlı Şen Mahallesi'nde 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken o sırada çocukları ile evde bulunan Fatma Yüce yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.