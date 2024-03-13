Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde virajı alamayan tırın mezarlığa devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde virajı alamayan tırın mezarlığa devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.Ö. idaresindeki 07 ATZ 044 plakalı kuruyemiş yüklü tır, virajı alamayarak mezarlığa girip devrildi. Kazada tur şoförü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda çıkarılan şoför ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Mezarlığın duvarı ve bazı mezarlarda zarar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Üzüm'den gündüz esnaf ziyaretleri, akşam gençlik buluşmaları
Üzüm'den gündüz esnaf ziyaretleri, akşam gençlik buluşmaları
Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Adıgüzel: 'STK'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz'
Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Adıgüzel: 'STK'ların her neferi olarak ülkenin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz'
Yapay zekada 'telif' uyarısı
Yapay zekada 'telif' uyarısı
46 kilometrelik raylı sistemde 80 tramvay çalışıyor
46 kilometrelik raylı sistemde 80 tramvay çalışıyor
Ramazan Etkinlikleri'ne yoğun ilgi
Ramazan Etkinlikleri'ne yoğun ilgi