Akkışla'daki cinayet zanlısı kadın: 'Kendimi korumak istedim'

Akkışla İlçesi Yeni Mahalle’de 11 Ekim 2022’de meydana gelen olayda iddiaya göre müstakil evinin bahçesinde bulunan tuvalete giden S.A. bahçede bulunan akrabası M.C.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. S.A., M.C.’nin kendisini itmesiyle başını merdivenlere çarpınca bayıldı. Kendine geldiğinde M.C.’nin cinsel saldırısına uğradığını fark eden S.A., yaşadıklarını önce eşiyle paylaştı. M.C. iki gün sonra mağdur hayvanlarına baktığı sırada ahıra gelerek, ölümle tehdit etti. 23 Ocak tarihinde S.A, M.C., baldızı H.A. ve kayınvalidesi ile karşılaştı. Tartaklanan S.A. babasının silahı ile M.C.’yi silahla yaraladı. M.C. yaşamını yitirirken S.A. tutuklandı.

S.A’nin yargılanmasına Kayseri Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.A. müştekiler Ö.C. ile taraf avukatları katıldı.

SANIK S.A.: O GÜN KENDİMİ KORUDUM

Daha önceki ifadesinde, “Gece tuvaletten çıktım. Arkadan bir el ağzımı kapattı. O an yüzünü gördüm. M.Ç. idi. Arbedede düştüm bayılmışım. Evin altında hayvanları ilaçladığımız oda var. Orada uyandığımda çamaşırlarım üzerimde yoktu. Spermleri bulaşmıştı. Kıyafetlerimi çıkartıp sobada yaktım. Eşim sordu ‘Bir şey yok’ dedim. Ertesi gün oğlumun muayenesi vardı. Hastaneye gitmesi gerekiyordu, eşime sen götür dedim. İzin alamadı ben götürdüm. Eşim hayvanları ilaçladığımız yerde M.Ç.ye ait olan kılı ve başımdan akan kanı görmüş. Israr etti. ‘Sana bir şey olmuş anlat’ dedi. Ben de ‘M.C. bana tecavüz etti’ dedim. İnanmadı aldattığımı sandı. Mehmet’i aramış. ‘Ben dokunmadım. Seni aldatıyor’ demiş. Ben hiç bir zaman aldatmadım. Bir kaç gün sonra hayvanlara bakıyordum. M.Ç. geldi sopayı aldı. Elime vurdu elimdeki telefon kırıldı. Bana vurmaya başladı ‘Ben sana söyleme demedim mi?’ dedi. ‘Bir daha adımı geçirirsen çocuklarını düşün’ dedi. Bağırdım sesimi kimseye duyuramadım. Kendimi odaya kilitledim. Eşim sıkıştırıp duruyordu. Sabaha karşı kapıyı kırıp odaya girdi beni dışarı attı. Ben korktum. Karakola gittim. Çocuklarımın başına bir şey gelmesinden korktum. Polisler Kadın Sığınma Evine götürdüler. Oradan da Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine götürdüler. Daha sonra eşim ‘Ben sana inanıyorum’ dedi. Çocuklarımız çok kötü durumda, dönmen gerekiyor’ dedi. Eşim, ‘şikayetçi olalım’ dedi. O sürede başka bi adama gitti diye laflar çıkmış. Polis karakoluna gittim, oradan savcıya gidip her şeyi anlattım. Geldikten sonra korktum. Çünkü eşime anlattığımda beni dövmüştü. Babamın ruhsatsız silahını aldım. ‘Tehdit ederse kendimi savunurum’ dedim Eve geldim, merdivenin altına koydum. Şikayet ettiğimi öğrenmiş, ‘Akıllı durmuyorsun. Çocukların başına bir iş gelir’ dedi. Çocuklar okuldan gelecekti. Yalvardım gitsin diye. O an sinir krizi geçirmişim. Sinir krizleri için ilaç içiyordum. O günün akşamında balkona çıktım” diyen tutuklu sanık S.A. bugün ki ifadesinde, “Babam iki kez cezaevine geldi. Silahı benden aldığını söyleme, eşinden yada kayın babandan aldığını söyleyeceksin’ dedi. Sonra 2 kez de geldi beni azarladı, ‘neden adımı verdin?’ diye. Eşimin veya kayın babamın yaptırdığı doğru değil. Olayın içinde olan benim. Eşim her zaman benim ve çocuklarımın yanında oldu. Pişmanım. O zaman şikayet ederim dediğimde keşke olsaydım. Azmettiren arıyorlar. Asıl azmettiren onlar. ‘Sana yaptığını kızına da yapacağım demeseydi.’ O silahı kendimi korumak için aldım. O gün de kendimi korudum. Dört çocuğum var. En büyüğü engelli onların bana ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

M.C.‘NIN BABASI Ö.C.: GERÇEK SUÇLULAR DIŞARIDA

M.C.’nin babası Ö.C. ise “S.A.’nın kocası tutuksuz sanık İ.A. olaydan yarım saat önce oğlumu görüp ‘ben bunu görmeyeyim’ demiş. S.A Kadın Sığınma Evine gittiğinde ben eşime iftira ettim’ demiş. İ.A. ‘ben silah kullanmıyor diyor inanmıyorum. S.A.’nın eşi İ.A., A.C’ye ‘silahı sen üstlen’ diyor. Bu olayın ilk başında İ.A. var. S.A.’nın bir kelimesi yok ama iş ona kalıyor. İ.A. benim oğlumu tehdit etti. Oğlumu öldüreceğini söylüyor. Asıl katillerin dışarıda gezdiğini düşünüyorum. Benim hayati tehlikem var” diye belirtti.

S.A.’NIN EŞİ İ.A.: EŞİM BUNU YAPACAK İNSAN DEĞİL

Tutuklu S.A.’nın eşi tutuksuz sanık İ.A., “Savcılıkta verdiğim ifade geçerlidir. Koyunculuk yaparken silah bulundurduğum belirtilmiş. Ben 38 yaşındayım şu yaşa kadar askerlik hariç silahla hiç yan yana gelmedim. Eşim Kadın Sığınma Evine giderken eski hattı bendeydi. Bu olaydan yaklaşık 1 ay önce abime vermiştim. Olay günü hat ağabeyimdeydi. S.A.’da hat yoktu. Tanıkların ifadelerini kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapacak olsam boşanma davası açılmasından sonra S.A.’yı tekrar kabul etmezdim. Eşim bunu yapacak insan değil. Eğer biri yaptırmış olsa 4 çocuk annesi eşim ismini verirdi” dedi. Tutuklu sanık S.A.’nın kayın babası tutuksuz sanık N.A. ise “Suçlamayı kabul etmiyorum. Daha önce ifade verdim. Kadınlardan ikisi eve gitmemi söyledi. İ.A. bana boşanmak istediğini söyledi. İ.A.’nın eşine yönelik şiddet olaylarını görmedim. Bana M.C. ile aldatmış” dedi.

Tanık dinlendikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.