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Akkışla Dostluk Turnuvası Sona Erdi: Şampiyon Şen Gençlik Takımı

Kayseri'de yöre derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen Akkışla Dostluk Turnuvası, 29 Ocak 2025 akşamı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak ödül töreniyle sona eriyor.

Akkışla Dostluk Turnuvası Sona Erdi: Şampiyon Şen Gençlik Takımı

Bu yıl 4. kez düzenlenen ve Alpaslan Sungur'un sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada, 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 9 takım, 10 hakem, yaklaşık 150 oyuncu ve 200'ü aşkın seyirci bir araya geldi. Turnuva boyunca, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar oynandı.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, etkinliğin güçlü bir ekip ve sponsorların katkılarıyla başarıyla tamamlandığını belirtti. Sungur, "Bu turnuva, yıllar içinde daha geniş kitlelere ulaşarak Akkışla sınırlarını aştı ve tüm Kayseri’de özlenen bir etkinlik haline geldi" dedi.

Lig usulü yapılan turnuva, 9 hafta sürdü ve en çok puanı toplayan Şen Gençlik Takımı şampiyon oldu. Turnuva sonunda düzenlenecek ödül töreninde, şampiyon takımın yanı sıra örnek oyuncu, en kıymetli oyuncu, en iyi kaleci ve gol kralı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Turnuva, sosyal medya, mesaj grupları ve basın aracılığıyla yaklaşık 50 bin kişi tarafından takip edildi. Bu etkinlik, hem katılımcılara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşatarak, dostluk ve sporun önemini bir kez daha vurguladı.

Haber Merkezi

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