Akkışla'nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Akkışla Belediyesi Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökme çalışmalarına başladı. 

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  • 11.09.2023 22:26
  • Güncelleme: 11.09.2023 22:26
Akkışla'nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Kayseri’nin Akkışla İlçesi Gömürgen Mahallesi’nde sıcak asfalt dökülmeye başladı. Hem Gömürgen Mahallesi hem de Ortaköy Mahallesinde böylelikle geçişin sağlandığını ifade eden Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “Akkışla İlçesi Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Bu çalışma ile hem Gömürgen Mahalleliler hem de Ortaköy Mahallesine geçiş sağlandığı için Ortaköylüler konforlu sürünüş keyfini çıkaracak” ifadelerini kullandı.

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