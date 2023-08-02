Akkışla'ya 30 km'lik kapalı sulama sistemi kuruldu

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçede çiftçilerin daha kolay sulama yapmaları için kapalı sulama sistemi kurulduğunu söyledi.

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  • 02.08.2023 12:04
  • Güncelleme: 02.08.2023 15:00
Akkışla'ya 30 km'lik kapalı sulama sistemi kuruldu
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Arslan, “Çiftçilerimizin ve tarımla uğraşan hemşehrilerimizin daha kolay, en azından 4-5 saatte sulayacağı bir arazisini daha kısa zamanda, daha donanımlı, daha verimli bir şekilde sulamalarını sağlayan bir sistem. İnşallah çiftçilerimiz kazanacak, Akkışla kazanacak, ilimiz kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi. 


Akkışla Belediyesi tarafından ilçeye, çiftçilere destek olma amacıyla kapalı sulama sistemi kuruldu. Kurulan sistemin çiftçilerin ve tarımla uğraşan vatandaşların daha kolay bir şekilde sulama yapmalarını sağlayacağını söyleyen Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “30 kilometreyi aşkın kapalı sulama hattı ilçemize hayırlı olsun. Bu kapalı sulama sistemi hem kuraklık hem barajlarımız hem de su tasarrufu anlamında çok destekleyici modern bir sulama sistemi. Çiftçilerimizin ve tarımla uğraşan hemşehrilerimizin daha kolay, en azından 4-5 saatte sulayacağı bir arazisini daha kısa zamanda, daha donanımlı, daha verimli bir şekilde sulamalarını sağlayan bir sistem. Bu sistemde fıskiye çalıştırmak suretiyle yağmurlama ve damlama diyebileceğimiz sulamalarla daha verimli bir üretim olacaktır diye ümit ediyoruz. İnşallah çiftçilerimiz kazanacak, Akkışla kazanacak, ilimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Tasarruf noktasında kapalı sulama sistemini tüm ilçelerimize öneririz. Sistemin tarımda çok kolaylık sağlayacağını ümit ediyorum. Gerçekten ilçemizde çok güzel oldu. Hemen hemen mahallelerimizde belli bir kilometre, belli bir metre dahilinde var. Ancak ana hatlarımızla ilgili, ana döşenecek yerlerimizi kilometreler dahilinde tamamlamış olduk” şeklinde konuştu.

1ha

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