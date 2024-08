Akkışlalı süt üreticileri Aşkın Genç'e dert yandı: 'Sahipsiz Kaldık'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Akkışla’daki Türkmen Evi’nde, STK’lar, üreticiler ve muhtarlar ile bir araya geldi. Genç, gıda güvenliğinin milli savunma meselesi olduğunu belirterek, “Akkışla hayvancılığın merkezi, yoğurduyla, sütüyle meşhur ancak şu anki durum içler acısı” ifadelerinde bulundu.

Et piyasasının düştüğünü ifade eden Akkışla Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cezayir Baytekin; “Bağırıyoruz, sesimiz yine duyulmuyor. Sahipsiz kaldık. Bize sahip çıkan bir Tarım Bakanı yok. Hem milli hem yerli diyerek yola çıktılar lakin 12 bin kilometreden, Uruguay’dan hayvan getirip et piyasasını düşürdüler. Çiftçi mağdur. Sütümüz para etmiyor. Kendi malıma hırsızlık yapmaya teşvik ediyorlar. Devlet referans fiyat açıklamış, 14,65 lira. Üreticinin eline geçmesi gereken net para. Şu anda biz 12 liraya hatta 11 liraya, 10 liraya sattık. Bizim ufak ilçemizin bile günlük 28 ton sütü var. Birileri bundan çok güzel rant sağlıyor. Bakın etrafımızda bir tane genç yok. Ben inekleri besleyeceğim ki sizler yiyeceksiniz. Ben buradaki 40 hayvanımı satsam, gidip 2 tane daire alsam ne kaybederim lakin biz üretmek istiyoruz. Üretmeyen bir devlet batmaya mahkumdur. Bırakıyorum ben bu işi desem et para etmiyor. Eti 250 liraya alıyorlar, kasapta 500 liraya satıyorlar. Tarım Bakanı’na sesleniyorum; Kayseri’nin en ücra köşesinden, Akkışla’dan sesleniyorum. Uruguay’dan hayvan getirene kadar, gel benim işletmemden danamı al” dedi.