Akkışlaspor'da Sedat Bulut dönemi

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor'da antrenör değişikliği yaşandı. Takımda Alper Doğan ile yollar ayrılırken, göreve Sedat Bulut getirildi. Kadro dışı bırakılan 4 futbolcu da affedilirken 3 futbolcu da takımdan ayrıldı.

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  • 30.11.2023 09:44
  • Güncelleme: 30.11.2023 10:16
Akkışlaspor'da Sedat Bulut dönemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor’da antrenör değişikliği yaşandı. Takımda Alper Doğan ile yollar ayrılırken, göreve Sedat Bulut getirildi. Kadro dışı bırakılan 4 futbolcu da affedilirken 3 futbolcu da takımdan ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda mücadele veren Altındağ Akkışlaspor’da teknik adam değişikliği yaşandı. Sezona Alper Doğan ile başlayan ancak geride kalan 7 haftada istediği neticelere imza atamayan Altındağ Akkışlaspor’da antrenör Alper Doğan ile yollar ayrıldı. Göreve Sedat Bulut getirildi. Sedat Bulut’un yardımcılığını ise Zeyyat Doğan yapacak.

Öte yandan haftalar önce kadro dışı bırakılan Yusuf Aydoğdu, kaleci Ali Birol, Emre Akkaya ve Yiğit Başaran için de af kararı çıktı ve bu 4 oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı. Çağrı Doğan, Doğukan Kılıç ve Egemen Polat da takımdan ayrılan isimler oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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