'Aksa Tufanı' direnişe desteği arttırırken işgalci rejimi dünya kamuoyunda yalnızlaştırıyor

Geçtiğimiz Ekim ayının 7'sinde Filistin direnişinin başlattığı destansı "Aksa Tufanı" operasyonu dünya kamuoyunun, işgali ve onun onun Gazze'deki sivillere karşı işlediği suçları kınayan ve destekleyen Batı'da küresel bölümlere neden oldu.

New York Times'ın birkaç gün önce manşetine koyduğu habere göre, "Aksa Tufanı" Batı siyasetini yeniden yapılandırdı ve belki de Filistin'i ve halkının davasını destekleyen bir Batılı hareket oluşturana kadar bunu yapmaya devam edecek.

Lübnan merkezli El Mayadin TV'den Ramah İsmail, kaleme aldığı yazıda işgalin Aksa Tufanı sonrası dünya kamuoyunda nasıl yalnızlaştığına dikkat çekti.

İsmail'in yazısına göre Hükümetlerinin siyonist işgalini desteklediği büyük başkentlerdeki kitlesel gösteriler, işgalin Gazze'yi sürekli bombalaması nedeniyle artık kan kokusunun hissetmeye başlayan Batı kamuoyunun gözlerinin önündeki perdenin kalktığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Filistin'e çağrı yapan ve işgali reddeden gösteriler

Dünyada, işgalci rejimin en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin sokaklarından “Filistin'e özgürlük” ve “İşgal suçlarına son” çağrısı yapan seslerin duyulması pek alışılmış bir durum değil ama bu sahne Amerikan başkentinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer şehirlerinde 7 Ekim'den bu yana neredeyse her gün tekrarlanan işgal suçlarını kınayan ve Gazze'ye destek veren eylem haline geldi.

Binlerce kişi, derhal ateşkes talebiyle ABD başkenti Washington sokaklarına çıktı. Bu gösteriler, ABD'deki en büyük Filistin yanlısı toplantılar arasında ve Washington'da son birkaç yılda herhangi bir konuyla ilgili yapılan en büyük toplantılar arasında yer alıyor.

Sadece Washington'da değil; New York, Chicago, Houston, Philadelphia, San Diego ve Amerika'nın diğer şehirlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı ve dünya, kameralarını üzerlerine çevirdi. Çünkü bunlar tarihte benzeri görülmemiş gösterilerdi. Göstericiler, ABD Başkanı Biden'ı suçlarken onun mali ve askeri yardımlarıyla işgalin en büyük destekçisi olduğu için Gazze'deki sivillerin öldürülmesinden sorumlu olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin yanı sıra Fransa'da başkent Paris'te, diğer Fransız şehirlerindeki yürüyüşlere katılanlardan farklı olarak binlerce kişinin katıldığı, Gazze'deki katliamın sona ermesi ve derhal ateşkes talep eden sesler yükseldi.

Ayrıca Fransız hukuku, "Siyonizm karşıtlığı" olarak adlandırdığı şeyi suç sayacak bir proje ortaya koymaya çalışırken, Fransa'daki bir grup uluslararası hukuk profesörü, uluslararası hukukun gerektirdiği yükümlülüklerle çelişmesi nedeniyle projeden vazgeçmek için yasal bir koalisyon kurdu. Ve işgalcilerin işlemeye devam ettiği suçların görmezden gelinemeyeceğine işaret ettiler.

Almanya'da da Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin, Düsseldorf ve Münster şehirlerinde kitlesel gösteriler düzenlendi ve polis, Berlin gösterisine katılanların sayısı on bin göstericiydi.

İşgalin silahlandırılması reddediliyor

ABD ve Belçika'da işgalin silahlandırılmasına karşı sesler yükseldi ve birkaç gün önce Amerika'nın Oakland limanı, işgale giden bir askeri malzeme gemisine yelken açmasına tepki olarak protestolara tanık oldu.

Ayrıca bazı insan hakları örgütleri, limandaki bazı işçilerden, Washington'daki Tacoma limanından bir geminin silahlarla doldurulup ardından işgal altındaki Filistin'e doğru yola çıkmaya hazırlandığını öğrenmiş ve limanda protestolar düzenlenerek geminin çıkışını engellemeye çalıştı.

Belçika ulaştırma işçileri sendikaları da kendi üyelerine, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri öldürmek için "işgale gönderilen silah sevkiyatlarını yüklemeyi veya boşaltmayı reddetme çağrısında bulundu.

Belçika'nın çeşitli havalimanlarındaki işçiler de bunların, işgalci rejime silah sevkiyatında kullanıldığını fark ettiler ve işçi sendikaları, işçilerin bu silahların yüklenmesine veya boşaltılmasına katılmasının "masumları öldüren rejimleri desteklemek anlamına geldiğini" ilan etti.

İşgale karşı diplomatik önlemler

Filistinlilerin maruz kaldığı katliamlara karşı protestolar sadece batı sokaklarındaki halkların gösterileriyle sınırlı kalmadı, bazı durumlarda diplomatik yollarla resmi bir hal aldı. Bunlardan en sonuncusu Çad Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısı oldu. Çad'ın maslahatgüzarı, katliamlara tepki olarak istişarelerde bulunmak üzere işgal altındaki topraklardan geri çağrıldı.

Bolivya'da hükümet, işgalin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı savaş suçları işlediğini göz önünde bulundurarak, işgalci rejimle diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu ve ülkesinin işgalin Gazze Şeridi'ndeki tüm suçlarını kınadığı, çünkü siyonist rejimin "her şeyi ihlal ettiğini" vurguladı. Bunun gibi Kolombiya da işgaldeki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Türkiye de Gazze'deki katliama tepki olarak ilk önce işgal rejimine planlanan ziyareti iptal ettiklerini duyurdu. Bu adımın ardından Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak, katliamlara tepki olarak Tel Aviv'deki büyükelçilerini istişare için geri çağırdıklarını bildirdi.

Bu diplomatik adımlar, dünya çapında Filistin ve Gazze Şeridi halkıyla dayanışma içinde olan ve bir aydan uzun bir süre önce onlara karşı işlenen katliamı reddeden sokak hareketinin açık bir yansıması olarak görülüyor.

Siyasi derinlikteki işgal merkezli anlaşmazlıklar

"Gazze'deki savaşa ilişkin görüşlerdeki derin bölünmeler Amerikan toplumunu rahatsız ediyor ve aynı zamanda Amerikan politikalarını da yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor."

Bu ifadelerin yer aldığı Amerikan internet sitesi "Axios" ta yer alan haberde, bazı önde gelen Amerikalı isimlerin Filistin'i destekleyen görüşlerini açıkladıktan sonra olumsuz tepkilerle karşılaştıkları, hatta işlerini kaybettikleri doğrulandı. İnternet sitesine göre, ABD'deki kamuoyunun savaşın gelişmesiyle birlikte değişmeye devam edebilir ve bölünmeler artmaya devam edebilir.

Buna karşılık Amerikan internet sitesi "Huffpost", ABD Başkanı Joe Biden'ın "israil" ve Filistin'de devam eden şiddete yönelik yaklaşımının ABD Dışişleri Bakanlığı'nda artan gerilime yol açtığını belirtti. Bu kapsamda bakanlıkta bazı istifalar gerçekleşti.

Wall Street Journal'ın haberine göre Aksa Tufanı savaşı, ABD'deki sol güçler ittifakının "parçalanmasına" yol açtı ve görüş ayrılıkları Biden'ın kendisini eleştiren Müslüman liderlerle buluştuğu Beyaz Saray'a kadar uzandı.

ABD Kongresi'nde de HAMAS'ı kınama kararı kesin onay alamadı ve 9'u Demokrat, 1'i Cumhuriyetçi olmak üzere 10 oy kararı reddetti, 6 üye ise karara oy vermekten kaçındı.

ABD'nin diplomatik söylemindeki değişiminde, özellikle Cibaliye mülteci kampının bombalanmasından sonra “insani ateşkese” izin verilmesi amacıyla Avrupa başkentlerinden, Latin Amerika ülkelerinden ve diğer başkentlerden işgalci rejime yönelik artan kamu ve özel baskısının etkili olduğu belirtiliyor.

Hükümetinin,, işgalci rejimi desteklediğini ilan ettiği İngiltere'de işgali ve işlediği suçları kınayan sesler, yalnızca İngiltere sokaklarında değil, yetkililer arasında da geniş yankı buldu.

Burnley Belediye Meclisi Başkanı Afrasiab Anwar ve İngiliz İşçi Partisi'nin 10 üyesi, İşçi Partisi'ne bağlı 34 yerel meclisin ateşkesi desteklediği ve partinin dörtte birinin ateşkesi desteklediği bir dönemde, parti liderinin Gazze'de ateşkes talebini reddetmesi nedeniyle istifa etti.

İşgale desteğini dile getiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise israil işgali ile Filistin direnişi arasında ateşkes çağrısı yaptığı için hükümet yardımcısı Paul Bristow'un görevden alınmasına karar verdi.

İstifalar Birleşmiş Milletler'e kadar ulaştı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokheiber, örgütün işgal tarafından gerçekleştirilen soykırımı durdurma konusundaki başarısızlığını protesto etmek amacıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşgal rejimi kendi izolasyonunu artırıyor

Dün işgalci siyonist bir bakan, Gazze Şeridi'ni yok edecek bir atom bombası atarak "Gazze'nin varlığını sona erdirmek" anlamına gelen ve "işgalin daha sonra yukarıdaki yerleşim yerlerini yeniden inşa edebileceği" Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik korkunç bir eylem planı sundu.

İbrani medyasının dahi kabul ettiği gibi, işgalci yetkililerin "şok edici ve çılgınca" olarak nitelendirdiği bu açıklama, dünya çapında "işgalci rejime, özellikle de ona yardım etmeye çalışan "ortak ülkelere" büyük zarar verdi.

İşgal medyası, bakanın söylediklerinin "işgalin Gazze'deki askeri saldırganlığını uzatmak amacıyla daha fazla zaman ve uluslararası meşruiyet elde etme girişimlerini sabote ettiğini" değerlendirdi.

Aynı şekilde siyasi kaynaklar, Eliyahu'nun söylediklerinin, "iyi israili kötü HAMAS'tan ayırmaya çalışan israil propagandasına karşı düşmanca bir operasyon teşkil ettiğine" inanıyor ve "bakanın gelip her şeyi bozduğunu ve açıklamasında belirtilenlerin uluslararası kanunla çeliştiğini ifade ediyor.

Gerçekten de işgalci bakanın açıklamaları küresel öfkeye yol açtı; aralarında Venezuela'nın da bulunduğu birçok ülke, işgalci rejimin nükleer tehditlerine ve Gazze'deki suçlarına karşı uluslararası eylem çağrısında bulundu ve bu açıklamanın "tüm insanlığı tehdit ettiğini" söyledi.

İşgalci rejimin çeşitli düzeylerdeki izolasyonunu, eski işgal başbakanı Naftali Bennett de kabul ediyor. Ona göre, "Uluslararası durumları iyi değil; dünya kamuoyu şu anda onların aleyhine ve Filistin ile HAMAS yanlısı içeriklerin izlenmesi işgal yanlısı içeriklerden 15 kat daha fazla." (İLKHA)