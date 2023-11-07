LÖSEV Sevgi Treni Kayseri'ye ulaştı

 Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastalığını yenen 30 çocuk için organize edilen Sevgi Treni Kayseri'ye ulaştı. Gardan alınan çocuklar konvoy eşliğinde etkinlik alanına götürülecek.

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  • 07.11.2023 03:16
  • Güncelleme: 07.11.2023 03:16
LÖSEV Sevgi Treni Kayseri'ye ulaştı

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında; lösemi hastalığını yenen 30 çocuk için ‘Sevgi Treni’ temalı yolculuk etkinliği düzenlendi. Saat 11.20’de Ankara Tren Garı’ndan hareket eden Sevgi Treni, akşam saat 20.00’ye doğru Kayseri Tren Garı’na ulaştı.
Çocuklar; LÖSEV Temsilcileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve PARS Motor Kulübü ve hasta aileleri eşliğinde coşkuyla karşılandı. Karşılama sonrasında çocuklar birçok aracın oluşturduğu konvoyla birlikte etkinlik alanına götürülecek.
Yolculuk sonrasında çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi, “Otelde çocuklar için bir eğlence düzenledik. Çocuklarla birlikte hep beraber oraya gideceğiz ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için çabalayacağız. Kayseri olarak da böyle bir etkinliği sahiplenmenin gururunu yaşıyoruz. Onlar hayatlarına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edebilsinler ve tedavi sonrasında hayata tekrardan tutunabilsinler diye düzenlediğimiz etkinlikler yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

1ha

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