Aktaş: 'MÜSİAD olarak, ülkemizin ticari ve ekonomik kapasitesini artırmaya katkıda bulunuyoruz'

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Geleneksel Aile İftarı Programı düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, iş adamları ve aileleri katıldı. Burada konuşan KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu: ”Anlattığımız her şey aslında devletimizin KOSGEB aracılığı ile vermiş olduğu destekler. Böylesi bir dönemde iş insanlarımızın destekler ile aslında dönüştürülmesini istediğimiz bir programı anlattık. Sadece destek veren değil, dokunduğu her işletmeyi farklı bir noktaya götürsün, daha katma değerli bir iş yapalım. Hem yerelde hem de ulusalda gençlerimize umut olacak işleri tekrar tekrar yapalım diye bunları anlatmaya gayret ettik” ifadelerini kullandı.

AKTAŞ: ‘TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA HEDEFLERİMİZE BİRER BİRER ULAŞACAĞIZ’

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş: “Değerli MÜSİAD ailesi, Türkiye birçok badireye rağmen ayakları üzerinde duran siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak, bölgesinde güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Son 20 yılda atılan adımlar sonuç veriyor. Savunma sanayinden enerjiye sağlıktan turizme ülkemiz devasa hamleler yapıyor. Türkiye büyük bir sıçrama dönemi arifesinde. Adım adım Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız. Artık çok kutuplu bir dünyada yeni bir düzen arayışının olduğu günümüzde Türkiye, düzen kurucu ülke olarak temayüz ediyor. Elbette bunun bir bedeli var. Terör öğütlerine, bölgesel aktörlere ve küresel güçlere rağmen bu adımları atmak, büyük gelişmiş kadrolarla sağlam bir ekonomi ile güçlü bir siyasi iktidarla mümkün. Bizler MÜSİAD olarak, ülkemizi bu hedeflere ulaşmasına ticari ve ekonomik kapasitesini artırmaya katkıda bulunuyoruz. Sorumluğumuz çok büyük. BU tarihi dönemde devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN AKMERMER: ‘BİRLİK BERABERLİK RUHUNU YAŞATIYORUZ’

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de iftar programında duygu düşüncelerini ifade ederek şunları söyledi: “Bizler MÜSİAD ailesi olarak, ülkemizin ekonomik kalkınması ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya büyük önem veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak, sorumluluğumuzu sadece ticari başarılar elde etmek değil. Aynı zamanda toplumsal refahı artırmak, ülkemizin her alanda gelişmesine katkıda bulunmak da önemli görevlerimizden bir tanesi.”