Al Sana Tasarruf Tedbiri!

Daha ziyade kurumsal firmaların ekip halinde katıldığı, kano yarışlarının yapıldığı ve maksimum eğlence çağrısıyla yapılan Dragon Festivali’nin kaynağı kamudan veya kamu bağlantılı şirketlerden veyahut da bir kısım işadamlarının sponsorluğunda mı gerçekleştiriliyor?

Bu Barajın Suyu Nereden Geliyor?

İlan ve duyuru panoları dışında, Kuşçu Marina barajı üzerine kurulacak platformlar, oluşturulacak konaklama mekanları, yeme-içme ve konaklama masrafları, verilecek ödül ve hediyeler, organizasyon firmasına ödenecek bedel ve oluşacak maliyet, kamunun sıkı tasarruf tedbirleri uyguladığı bir dönemde, nereden, nasıl ve kimlerden karşılanacağı merak konusu.

Dragon Festivali Nedir?

Dragon Festivali kurumsal sitesinde şu şekilde tanımlanıyor:

İlki İstanbul’da gerçekleşen ve dünyanın 3 büyük festivalinden biri olmayı başaran Dragon Festivali, Türkiye’de iş hayatına bambaşka bir pencere açtı.

Kurumları bir araya getiren bu festival, firma çalışanlarında aidiyet, motivasyon ve işbirliğini güçlendirirken, kurumsal anlamda spor, eğlence, birliktelik ve içerdiği stant alanları ile kurumsal tanıtım imkanları sağlıyor.

İş dünyasının en geniş katılım etkinliği olan, eğlencenin maksimuma ulaştığı, işlerin stresinden uzak, herkesin eşit olduğu, kıyasıya mücadele edilen keyifli anlar yaşatılıyor.

Ayrıca; çeşitli ikramlarla birbirinden çılgın yarışmalar, dans gösterilerinin doğanın yeşilinde ve suyun mavisinde eğlenerek bulunması mümkün. Dragon Festivali’nde iş yaşamının profesyonel birleşimi, iş parçaları eğlenceli bir aktiviteye dönüştürülebilir, stresinizi atabilir ve rakiplerinize meydan okuyabilirsiniz?

Dragon Festivali ile buluştuğunuz andan itibaren kendinizi eğlenceli bir dünya içinde bulursunuz.

Sahne şovları, canlı perküsyon, ünlü DJ performansı, kostüm yarışması ve daha bir çok etkinlikle birlikte sizlere doyumsuz bir hafta sonu yaşatır.