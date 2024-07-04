Özhaseki neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerinin ardından ilk kabine değişimini yaptı. Tartışmaların odağında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden aynı anda istifa edip yerlerine de yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atandı.

Özhaseki Aktif siyaseti bıraktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uzun süredir istifa etmek istediği kamuoyuna yansımıştı. Kabinede sürpriz olarak kabul edilen istifa ise Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin istifası oldu. Özhaseki’nin yakın çevresinesağlık durumu mazeretini de öne sürerek “artık aktif siyaseti bıraktım” dediği belirtiliyor.

Deprem bölgesinde yetersiz performans mı görüldü?

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler toplantısı devam ederken ve de belediye başkanlarına kentsel dönüşüm ve deprem konutlarının son hali ile ilgili brifing verdikten hemen sonra bakan Özhaseki'nin neden ve hangi gerekçelerle süpriz bir şekilde istifa edeceğini duyurması farklı yorumlamalara neden oldu.

Ardından belediye başkanları kampında da Özhaseki’ye yönelik bazı tepkilerin olduğu belirtiliyor. Ayrıca deprem bölgesinde Özhaseki’nin yeterli performansı sergilememesinden dolayı da parti içinde eleştirilere sebep olduğu ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Özhaseki’nin istifa etme kararı aldığı da iddia ediliyor.

Kayseri'de yaşanan Suriyelilere yönelik saldırıların faturası Özhaseki'ye mi kesildi?

Özhaseki’nin istifasının asıl sebebinin son iki günde Kayseri'de yaşanan gelişmeler olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Suriyeli kardeşlerimiz' diyerek özellikle altını çizdiği ve menfur bir olay sonrası Kayseri'deki Suriyelilerin evlerine ve işyerlerine yönelik vandallık yapan bir grup tarafından saldırılar düzenlenmiş olması da neden olarak öne sürülenler arasında.

Olayların ilk gününde emniyetin etkin müdahalele yapamaması, ertesi gün de olayların diğer mahallelere yayılarak on kat artması ve neredeyse Kayseri'de Suriyelilere ait tüm işyerlerinin saldırganlar tarafından müsadere edilmesinin faturasının Mehmet Özhaseki'ye çıkarıldığını ve Cumhurbaşkanınnın konuyla ilgili çok sert çıktığını, Özhaseki'nin de bunun üzerine istifa ettiğini iddia edenler var.

Kayseri Siyaseti'nin yeni patronu kim olacak?

Kayseri siyasi tarihinde yaklaşık 35 yıllık bir dönemde, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlak olarak birinci derecede etkin olan ve etkinliğinin zirvesinde iken süpriz bir şekilde istifa eden ve 'aktif siyaseti bırakacağı' ima edilen Mehmet Özhaseki'nin yerine Kayseri'de 'siyasi ve idari patron'un kim olacağı, onun boşluğunu kimin nasıl dolduracağı da ayrı bir merak konusu olarak tartışılmaya devam ediyor.



