Alacak verecek nedeniyle husumetlisini yaralayan şahıs kendini vurdu
Alsancak Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde meydana gelen olayda alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan O.U.'yu silahla yaralayarak kaçan E.G. kendini vurdu. Yaşamını yitiren şahıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Saat 16.30’da Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesi 6210.Sokak’ta bulunan Gıda Toptancılığı yapan iş yerinin önünde meydana gelen olayda E.G. aralarında husumet bulunan O.U.’yu silahla yaraladı. E.G. daha sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçarken yaralı O.U. çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Daha sonra Devlet Hastanesi yakınlarında görülen E.G. silahla kendini vurdu. Yaşamını yitiren E.G.’nin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.