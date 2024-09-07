Aladağlar'a çıkacaklar için can kurtaran tüyolar

Bugüne kadar meydana gelen kazalarda çok sayıda dağcının hayatını kaybettiği Aladağlar’da yapılan hataların neler olduğunu açıklayan dağcı Burhan Şahin, mevsimsel şartlara uygunluk, rota ve eğitim kabiliyeti ile hırs yapmamanın önemine değindi.

Aladağlar’ın kazalarla değil, doğal güzellikleriyle anılmasını istediklerini söyleyen yerel rehber Mehmet Şenol ise bölgede dağcılık faaliyetlerinin arttığına dikkati çekti.

Aladağlar’a gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapan Mehmet Şenol, 60’ın üzerinde birçok zirveye sahip olan Aladağlar’ın sadece Demirkazık adıyla bilinmesini istemediklerini ifade ettiği açıklamasında, bölgenin kazalarla değil, doğal güzelliklerle anılmasını istediklerini söyledi. Şenol, "Bozkaya, Hürtepe, Emler, Kızılkaya, Eznevit, Karasay, Kaldı, Alaca gibi birçok zirve var ama maalesef bunlar Demirkazık zirvesinin gölgesinde kalıyor. Aladağlar Kayseri, Adana, Niğde arasında oluşan altmışın üzerinde zirvesi olan farklı bir coğrafi yapısı olan dağ silsilesi. Her seviyeden insanın eğitimine göre burada zirve olması nedeniyle de çok ilgi görüyor. Patikada yürümesini bilen Emler’e gidebilir ama Demirkazık’a, Kızılkaya’ya gidemez. Son zamanlarda valimizin, belediye başkanımızın destekleriyle de tanıtımımız arttı ama biz burayı daha çok üzücü olaylarla değil de daha güzel şeylerle anılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Dağcılık faaliyetleri için yurt içi ve yurt dışından birçok sporcuyu ağırlayan Aladağlar’ın barındırdığı risklerden söz eden profesyonel dağcı Burhan Şahin ise muhtemel kazalara karşı dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Şahin, "Ülkemizdeki bütün dağ silsilesi her türlü riski barındıran yapılar. Özellikle insanların son dönemde bu sporun popülerleşmesiyle birkaç ekipman temin ettikten sonra rahatlıkla zirveye girebilirim yaklaşımı var ama bunları yapabilmek için de belli eğitimlerden geçmeniz, rotaları bilenlerle gitmeniz lazım. Burada istediğiniz kadar profesyonel olun fark etmez. Çünkü dağlar ekstrem şartlara sahip ve sizin eğitiminizi yenebiliyor. Kış şartlarında çığ riski, yazın taş düşmeleri, bununla beraber ekip hataları, fırtına ve ani hava değişimleri gibi problemler etkili. ’Katılımcının ekipmanı ne kadar doğru, ekibin başındaki liderin kapasitesi ne kadar uygun, ekip liderinin stres yönetimi nasıl?’ gibi sorulara bakmak lazım. Aladağlar bütün bu faktörleri bir arada yaşatıp size çok ders verebilecek bir yer" diye konuştu.

Burhan Şahin: "Faaliyetlerle birlikte kaza sayıları arttı"

Dağcılık faaliyetine ilginin artması ile kaza oranlarında da artış yaşandığına değinen Burhan Şahin, Aladağlar’da yaşanan kazaların bölgenin güzelliğini örtmemesi gerektiğini söyledi. Şahin, "Dağcılar öncelikle evinde gidecekleri rotayı kararlaştırmaları, kamp atacakları yerleri belirlemeleri, su kaynaklarının son durumunu kontrol etmeleri, hava durumunu kontrol etmeleri gerek. Çünkü son sözü hep dağ söyler. Hava olaylarına karşı malzemelerinizi çok iyi seçmeniz lazım. Buraya mevsim ne olursa olsun sanki kışmış gibi hazırlıklı olmak, bazen teknik bir etaba dönüşecek gibi de teknik malzemeye sahip olmak gerekir. Gidecek olan ekip de çok önemli. Ekibiniz eğer sizi aşağıya çekecek ya da siz ekibinizi aşağı çekecek durumdaysanız o ekibin durumunu tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Aladağlar burada duruyor. Zirve hırsı dağcının en son tercih edeceği şey olmalı. En iyi dağcı eve dönen dağcı, dağ izin verirse çıkarsın izin vermezse çıkamazsın. Özetle mevsimsel şartlara uygunluk, rota kabiliyeti, eğitim kabiliyeti ve fiziksel kapasitemizle beraber hırs yapmamamızla Türkiye’de büyük oranda dağcılığı yapabileceğiniz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.