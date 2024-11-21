Alaybeyli Meydanı'na modern çalışma

Talas Belediyesi ekipleri ilçenin kırsal mahallelerinden Alaybeyli'de meydan düzenleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla meydan ve buraya çıkan yollar modern bir görünüme kavuşacak.

Alaybeyli Meydanı'na modern çalışma
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi ekipleri ilçenin kırsal mahallelerinden Alaybeyli’de meydan düzenleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla meydan ve buraya çıkan yollar modern bir görünüme kavuşacak.

Kırsal mahallelere yatırım ve hizmetleri ara vermeden sürdüren Talas Belediyesi, Alaybeyli Mahallesi’nde önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Meydan ve çevresindeki yolları kapsayan çalışmayla modern bir görünüm kazandırılacak olan Alaybeyli’de Devlet Su İşleri (DSİ) ile Talas Belediyesi iş birliği yapıyor. DSİ’nin mahalle içinden geçen dere ıslahını tamamlamasıyla birlikte belediye ekipleri altyapı çalışmasına başladı. 4 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışmada meydan ile birlikte bağlantı yoları sıcak asfalta kavuşuyor.

Başkan Yalçın’a teşekkür

Yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerini ileten Alaybeyli Mahalle Muhtarı İbrahim Hasgül, “Köyümüzün meydanı güzelleşiyor. Güzel bir meydana kavuşuyoruz. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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