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  • Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu

Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangına fabrikanın yanındaki kuru otların alev almasının yol açtığı öğrenildi.

Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangına fabrikanın yanındaki kuru otların alev almasının yol açtığı öğrenildi.

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarda tedavi edildi.

Ot yangını fabrikaya sıçramış

Fabrikanın yanındaki kuru otlar yanarken alevlerin fabrikanın bahçesinde bulunan kağıtlara sıçradığı ve ardından yangının çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu
Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu
Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu
Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu
Alev alan otlar kağıt fabrikası yangınına neden oldu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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