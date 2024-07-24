Kağıt fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.
Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulanslarda tedavi altına alındı.
Yangın havadan görüntülendi
Öte yandan, dumanların yükseldiği yangın ve ekipleri yangını söndürme çalışmaları da havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışması sürüyor.