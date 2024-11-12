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Alev topuna dönen otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Sivas'ta alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 58 BD 869 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil adeta hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Kayseri Gündem

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