Kırşehir'deki cinayette 2 tutuklama

Kırşehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kırşehir'deki cinayette 2 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Kırşehir merkezde dün gece iddiaya göre alkollü olan iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile bir kişi silahla ateş açmış, ağır yaralanan Mikail İnan (34) kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri gözaltına almıştı. Adlı mercilere sevk edilen 4 şüpheliden U.K. ve M.K. adlı kardeşler tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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