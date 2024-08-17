Ali Dağı Mini Çiftliğin sevimli patileri

Talas Belediyesinin sosyal tesislerinden Ali Dağı 360 Kafe'de bulunan mini çiftlikte yeni doğum yapan sevimli pati Nazlı ve yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ali Dağı Mini Çiftliğin sevimli patileri
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesinin sosyal tesislerinden Ali Dağı 360 Kafe’de bulunan mini çiftlikte yeni doğum yapan sevimli pati Nazlı ve yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ali Dağı’nı çevreleyen yürüyüş parkurunun başlangıç noktası olan Ali Dağı 360 Kafe, bir yandan vatandaşların dinlenme merkezi olurken diğer yandan içerisinde bulunan mini çiftlikteki hayvanlarla küçüklerin de merak ettiği bölümler arasına girdi. Küçüklerin ilgi odağı haline gelen mini çiftlikteki doğum yapan sevimli pati Nazlı ve yavruları ise ayrı bir heyecana yol açtı. Sevimli pati Nazlı ve altı yavrusunu ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, onları kucağına alarak sevdi.

Yavrulara yiyecek ve su da ikram eden Başkan Yalçın; "Yeni doğum yapan Ali Dağı Mini Çiftliği’mizin sevimli patisi Nazlı’yı hem besledik hem tatlı yavrularını sevdik. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel çiftliğimizi görmeye davet ediyor, hayırlı sabahlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yarı Maraton ücretsiz halk koşusu kayıtları başladı
Yarı Maraton ücretsiz halk koşusu kayıtları başladı
Kayserinin ticaret rehberi mobilde
Kayserinin ticaret rehberi mobilde
SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu toplandı
SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu toplandı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı
Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 4 yaralı