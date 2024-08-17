Ali Dağı Mini Çiftliğin sevimli patileri

Talas Belediyesinin sosyal tesislerinden Ali Dağı 360 Kafe’de bulunan mini çiftlikte yeni doğum yapan sevimli pati Nazlı ve yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ali Dağı’nı çevreleyen yürüyüş parkurunun başlangıç noktası olan Ali Dağı 360 Kafe, bir yandan vatandaşların dinlenme merkezi olurken diğer yandan içerisinde bulunan mini çiftlikteki hayvanlarla küçüklerin de merak ettiği bölümler arasına girdi. Küçüklerin ilgi odağı haline gelen mini çiftlikteki doğum yapan sevimli pati Nazlı ve yavruları ise ayrı bir heyecana yol açtı. Sevimli pati Nazlı ve altı yavrusunu ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, onları kucağına alarak sevdi.

Yavrulara yiyecek ve su da ikram eden Başkan Yalçın; "Yeni doğum yapan Ali Dağı Mini Çiftliği’mizin sevimli patisi Nazlı’yı hem besledik hem tatlı yavrularını sevdik. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel çiftliğimizi görmeye davet ediyor, hayırlı sabahlar diliyorum" ifadelerini kullandı.