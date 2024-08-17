'Maharetli Eller' yine Mevlana Pazar Yeri'nde

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak.

'Maharetli Eller' yine Mevlana Pazar Yeri'nde
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yine Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak.

Yaklaşık 4 yıldır her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanına kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, bir ay önce ilk kez Mevlana Mahallesi Salı Pazarında kurulmuştu. 18 Ağustos Pazar günü kurulacak olan pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yarı Maraton ücretsiz halk koşusu kayıtları başladı
Yarı Maraton ücretsiz halk koşusu kayıtları başladı
Kayserinin ticaret rehberi mobilde
Kayserinin ticaret rehberi mobilde
SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu toplandı
SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu toplandı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı
Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 4 yaralı