Ali Özcan ASKON genel yönetiminde

İş insanı Ali Özcan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) genel yönetimine seçildi.

Ali Özcan ASKON genel yönetiminde
Kayseri GündemEditör

İş insanı Ali Özcan; Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) genel yönetimine seçildi.

ASKON Yönetim Kurulu üyeliğine, ASKON Kayseri Şubesi Kurucu Başkanı Ali Özcan seçildi. Dünya genelinde 10 binin üzerinde üyesi ve 1 milyon istihdam hacmiyle iş dünyasının en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASKON’da önemli bir göreve getirilen Özcan, geçmişteki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ali Özcan, ASKON Kayseri Şubesi’nin kurucu başkanlığını yürüttüğü dönemde, özellikle Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin markalaşmasında önemli rol oynadı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Kayserili iş insanlarının önünü açan çalışmalara imza atan Özcan, bölge ekonomisine değer katan projelere öncülük etti.

Yeni dönem, yeni hedefler

ASKON Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak olan Ali Özcan’ın, ulusal ve uluslararası alanda edindiği tecrübelerle derneğin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Özcan’ın yeni görevi, Kayseri iş dünyası tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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