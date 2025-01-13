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  • Ali Özkanlı, 2. Mavikuş Edebiyat Ödülleri'nde Çocuk Kitapları Yazarı Adayı

Ali Özkanlı, 2. Mavikuş Edebiyat Ödülleri'nde Çocuk Kitapları Yazarı Adayı

Kayseri Gündem yazarlarından Ali Özkanlı, 2. Mavikuş Edebiyat Ödülleri'nde Çocuk Kitapları Yazarı dalında aday gösterildi. Ödül töreni için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Ali Özkanlı, 2. Mavikuş Edebiyat Ödülleri'nde Çocuk Kitapları Yazarı Adayı

Ali Özkanlı, çocuk edebiyatı ve değerler eğitimi alanında birçok eseriyle tanınan bir yazar ve eğitimci olarak öne çıkmaktadır. Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen bu ödüller, okuyucuların tercih oylamasına göre verilmektedir.

Ödül töreni 27 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Airport AVM'de gerçekleştirilecek. Ali Özkanlı'ya destek olmak isterseniz, [mavikusedebiyat.com](https://mavikusedebiyat.com/2-mavi-kus-edebiyat-odulleri-roman-yazarlari-seciliyor/) adresinden oy vererek katkıda bulunabilirsiniz.

Haber Merkezi

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