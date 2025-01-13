Ak Parti İl Başkanı belli oluyor

AK Parti tarafından 17 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi AK Parti'den 5 isim Ankara'ya çağırıldı.

Ak Parti İl Başkanı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 17 Ocak’ta yapılacak AK Parti İl Kongresi öncesi 5 isim Ankara’ya çağırıldı. Ankara'ya çağırılan isimler ise şu şekilde;

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm
İl Başkan Yardımcısı M. Tevfik  Kürtüncüoğlu
Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu
AK Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Gökhan Ülke
Hüseyin Okandan

Haber Merkezi

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