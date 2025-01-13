Ak Parti İl Başkanı belli oluyor
AK Parti tarafından 17 Ocak'ta yapılacak kongre öncesi AK Parti'den 5 isim Ankara'ya çağırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 17 Ocak’ta yapılacak AK Parti İl Kongresi öncesi 5 isim Ankara’ya çağırıldı. Ankara'ya çağırılan isimler ise şu şekilde;
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm
İl Başkan Yardımcısı M. Tevfik Kürtüncüoğlu
Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu
AK Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Gökhan Ülke
Hüseyin Okandan