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Alkollü şahıs, çevirmede motosikletini yakmaya çalıştı

Kayseri'de polis ekipleri plakasız bir motosikleti durdurarak incelemede bulundu. Motosiklet üzerinde bulunan 3 şahıstan birinin motosikleti yakmaya kalkması üzerine şahıslara adli ve idari işlem yapıldı.

Alkollü şahıs, çevirmede motosikletini yakmaya çalıştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ‘Polisin kendisine ceza yazıp motosikletini trafikten men edeceğini öğrenen bir kadın ve 2 erkek motosikleti yaktı’ paylaşımı üzerine; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler kapsamında üzerinde 2’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 3 şahsın bulunduğu plakasız bir motosiklet durumundan şüphelenilerek durduruldu. 

Şahıslar ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde, motosikletin çekme belgeli olduğu, motosikleti kullanan şahsın 0.84 promil alkollü olduğu, ehliyetinin yetersiz olduğu ve şahıs hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Şahsın motosikleti yakmaya çalışması üzerine ekipler yangına müdahalede bulunarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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