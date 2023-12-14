Meclis kürsüsünden Katil İsrail pankartlarıyla dünya şeytanı ABD ve İsrail'e lanet okurken düşüp bayılan ve vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah Rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini duyurdu.

Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde iki gün önce rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanemize getirilen Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Genel Kurulda, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın konuşması sırasında Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, Hasan Bitmez'in vefat haberi verildi.

Önder, Özkan'ın konuşmasını keseceğini belirterek, "Acı haber geldi, grup başkanvekillerini arkaya davet ediyorum." dedi. Önder, birleşime 20 dakika ara verdi.