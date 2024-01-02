Alo 153, 1 yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin çağrıya cevap verdi

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, Kayseri'nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak Kayseri'nin iletişim numarası oldu.

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  • 02.01.2024 09:33
  • Güncelleme: 02.01.2024 09:44
Alo 153, 1 yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin çağrıya cevap verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak Kayseri’nin iletişim numarası oldu.

Buna göre Alo 153 İletişim Merkezi 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin çağrıya cevap vererek, oluşturulan talepler ile vatandaşları ilgili birimlere yönlendirerek, geri dönüşlerle vatandaşları süreç hakkında bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS’ten otoparka, zabıta hizmetlerinden park bahçe hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunarak Büyükşehir ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü kurdu.

Mobil beyaz masa aracından vatandaş memnun

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaş yoğunluğu bulunan alanlarda hizmet eden Mobil Beyaz Masa aracı, vatandaşlardan yüz yüze gelen her türlü talep, istek, öneri ve şikâyetleri doğru, anlaşılır bir şekilde cevaplamak ve vatandaşlara yardımcı olmak adına birçok çalışma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mobil Beyaz Masa Aracı ile vatandaşlar diledikleri anda Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan iletişime geçerek, zaman ve ulaşım kayıplarını ortadan kaldırarak, bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi’nde vatandaşlar güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılanıyor

Öte yandan sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı’nda ve Kayseri Saat Kulesi’nde kurulan İletişim Küresi ile Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini vatandaşların ayağına götürme anlayışı içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi faaliyete geçtiğinden bugüne kadar 3 bin 540 kayıtlı başvuru alındı. İlgili birimlerde çözümünü sağlanırken, 85 bin vatandaş ile yüz yüze iletişim kurularak, ilgili kurumlara anlık bildirim sağlandı.

Vatandaşların belediyeye erişimi önündeki tüm engelleri de ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi ayrıca birçok etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ile vatandaşların yanında yer aldı. İletişim Merkezi, Kayseri’nin Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Kayseri Kitap Fuarı başta olmak üzere, Üniversiteli Öğrencilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Kayseri Bilim Şenliği, Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, Kayseri Gastronomi Günleri ve (ORAKAF) Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir AKİM ile birlikte Avrupa’nın çeşitli yerlerinde danışmanlık hizmeti veriliyor

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Cumhuriyet Meydanı tarihi Saat Kulesi altında kurulan Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) de, gurbetçilere hizmet veriliyor. Görevli personel, İletişim Küresi’nde vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, onların istek, öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor. AKİM faaliyete geçtiğinden beri 1950 kayıtlı başvuru oluşturup ilgili birimlerde çözümünü sağlanırken, 7 bin 500 gurbetçi yüz yüze iletişim kurarak her türlü talep, istek ve önerilerini kayda alırken aynı zamanda yatırım ve diğer talepler konusunda danışmanlık hizmeti verildi. İletişim Küresi’nde Kayseri Kariyer Günleri, Spor A.Ş. Spor Okulları Tanıtım Günleri, KAYMEK LGS Tercih Günleri, KAYMEK Sırdaşın Olayım Projesi Tanıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Depremzedelerin yanında

Öte yandan asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası, sadece Kayseri’de değil ülke genelinden gelen istek ve taleplere de anında cevap veren Alo 153 İletişim Merkezi, konaklama başta olmak üzere her türlü konuda depremzedelere yardımcı oldu.

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İHA

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