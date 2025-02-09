Alpaslan'da madde bağımlısı kılıçlı komşu dehşet saçtı

Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre suç kaydı bulunan A.R., elindeki kılıçla bina sakinlerine saldırmaya çalıştı. Şahıs, olay yerinden kaçarken polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Binada görevli H.A., saldırganı engellemeye çalışırken kılıç darbesiyle iki kolundan yaralandı. Olay, tesadüfen oradan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yaralanan bina görevlisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve daha sonra emniyette saldırgandan şikayetçi oldu. Bina sakinleri de polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından her yerde aranıyor.