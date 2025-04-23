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Alt yapısı A Takıma en fazla katkı yapan kulüp Kayserispor

Kayserispor, Süper Lig'de alt yapısından A Takıma en fazla futbolcu veren kulüp oldu.

Alt yapısı A Takıma en fazla katkı yapan kulüp Kayserispor

Süper Lig’de Transfer yasağı nedeniyle zaman zaman kadro oluşturmakta zorlanan Kayserispor’da alt yapıdan yetişen isimler A Takımla antrenmanlara ve maçlara çıkıyor. Kayserispor alt yapısı her sezon öncesi sorumlusu değişmesine ve sorunlar yaşanmasına rağmen bu sene A takıma en fazla katkı veren kulüp oldu. Sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile oynadığı maçta kadroda alt yapıdan yetişen 10 futbolcu yer aldı. Alt yapıdan yetişen Nurettin ve Baran Ali Fenerbahçe maçına ilk 11’de başlarken Talha, Mehmet Eray, Korkmazcan, Necip, Kayra, Burak Efe, Batuhan ve Alperen’de yedek kulübesinde yer alan isimler oldu. Talha, Mehmet Eray ve Kayra oyuna sonradan dahil olarak forma şansı buldu.

Haber Merkezi

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