Milletvekili Cıngı’dan Hüseyin Eren Akbaba’ya destek mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Amerika’da düzenlenecek “Genious Olympics” (Dehalar Olimpiyatı) müsabakasında Kayseri ve Türkiye’yi temsil edecek olan Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba ile buluştuğunu belirtti. Cıngı, pahalı kolejlerden değil bir devlet okulundan böyle bir beyin yetiştiği için gurur duyduğunu ifade ederek, “Kayseri’den ülkemize hizmet edecek yeni bir bilim insanı yetişiyor. Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba Amerkika’da düzenlenecek “Genious Olympics” (Dehalar Olimpiyatı) müsabakasında şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek. Hüseyin, felçli hastaların sensörler yoluyla düşünce gücüyle komut vermesini sağlayan bir sistem tasarlamış ve üstelik yazılımını da kendisi yapmış. Fizik ilminde çok iyi seviyede ve yıllarca çözülemeyen bazı fizik problemlerine de kendi algoritmasıyla çözümler üretiyor. Dünyanın muhtelif üniversitelerinden kabul almakla birlikte haklı olarak Oxford’u tercih etmiş ve gelecek sene eğitimine orada başlayacak. İnşallah biz de O’nun bir Kayserili olarak Oxford’dan diplomasını alacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize söz verdiği gibi, ülkesine ve milletine hizmet etmek için Kayseri’ye döndüğünde kendisini havaalanında karşılayacağımıza da biz söz veriyoruz. Bunun yanı sıra tiyatro, müzik gibi sanat ve gönüllülük esaslı faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlık şuurunu içselleştirilmiş aktif bir genç. Biz Kayserimizden hem de pahalı kolejlerden değil bir devlet okulundan böyle bir beyin yetiştiği için gururluyuz” ifadelerinde bulundu.