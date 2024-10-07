'Altın ne kadar güvenli bir liman olduğunu kanıtladı'

Güncel altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, her hafta rekor kıran altının bu haftaya sakin başladığını söyledi. Sarraf Gülderdi, “Son bir ayda her hafta yeni bir rekora merhaba diyen altın bu haftaya biraz sakin başladı. Ama ONS’un 2 bin 660’a kadar çıkmasından sonra 2 bin 650 liraya kısa bir düzeltme yaptığını tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan ONS fiyatlarının bir düzeltme hareketi yaptıktan sonra tekrardan yukarı yönlü çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi altın ve döviz fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi, “Altın haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Önümüzdeki yıl altının 3 bin doların üstünde olacağını zaten tahmin ediyorlardı, biz bunu yılbaşında dile getirmiştik. 2650 Dolara kadar gelmesi bununda ne kadar doğru bir gösterge olduğunu gösteriyor. Yıl sonuna doğru da Ortadoğu’daki gelişmelerden kaynaklı da kaosun biraz daha artacağı bununda altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceği yönündedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da faiz kararını önümüzdeki aylarda aşağı yönlü çekeceği beklentileri artmış bulunmaktadır. Bunun da özellikle döviz fiyatlarına etki edeceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte yıl sonu altın fiyatlarının 3 bin 200 lira bandından yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz. Tabi geçen yıllarda döviz kaynaklı da altın fiyatlarının arttığını görmüştük. Geçen yıl 90-92 Euro’ya bandında sattığımız şu anda 133 Euro’dan satıyoruz. Yine 100 dolardan sattığımız çeyrek atlını şu anda 145 dolar seviyesinde sattığımızı söyleyebiliriz. Altın ne kadar güvenli bir liman olduğunu bugüne kadar kanıtladı, bugünden sonrada böyle olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Dolar: 34,25 TL

Euro: 37,50 TL

Çeyrek Altın: 5040 TL

22 Ayar Altın: 2900 TL

Has Altın: 3070 TL

Ons: 2650 USD.