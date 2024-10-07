Başkan Hüsrevoğlu: '20'den fazla yazarımızla, Yazarlar Biriliği olarak Kitap Fuarındayız'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarında Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi de yerini alacak.

Kayseri Kitap Fuarı ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu şu bilgileri verdi:

“Kitap Fuarı içinde Kayserili yazarlara ayrılan bölümde standımızı açıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olarak, yirmiyi aşkın yazarımız kitapseverlerle buluşma imkanı bulacak. Kitap dostu bütün Kayserili hemşehrilerimizi, 11-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kitap fuarına bekliyoruz.”