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Amatör futbol maçlarının oynanacağı sahalardaki karlar temizlendi

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle kar kaplı futbol sahaları temizlenerek müsabaka oynanacak hale getirildi.

Amatör futbol maçlarının oynanacağı sahalardaki karlar temizlendi

Geçen hafta oynanması gereken amatör futbol müsabakaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Geçen hafta yağan kar üzerine hafta içi de yağan kar nedeniyle kar kaplı futbol sahaları temizlendi. Sümer, Argıncık ve Erkilet sahaları temizlenerek bugün ve yarın oynanacak olan Süper Amatör Küme Play Out, 1’inci Amatör Küme, U-8 ve U15 müsabakalarına hazırlandı.

Haber Merkezi

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