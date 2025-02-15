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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın acı günü

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi Hüseyin Okandan vefat etti. Merhumun cenazesi 15 Şubat Cumartesi günü ikindi namazından sonra Hulusi Akar Cami'inden cenaze namazı kılındıktan sonra şehir mezarlığına defnedilecektir.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın acı günü

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi, Hüseyin Okandan, 15 Şubat Cumartesi günü ikindi namazından sonra Hulusi Akar Cami'inden cenaze namazı kılındıktan sonra şehir mezarlığına defnedilecektir.

merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve hayırlı ömürler dileriz.

Haber Merkezi

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