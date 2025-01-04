Amca yeğen tartışması: 2 yaralı

Kayseri'de çıkan tartışma sonucu amca ve yeğen silahla birbirini yaraladı. Olay ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken yaralıların tedavileri devam ediyor.

Amca yeğen tartışması: 2 yaralı

Kayseri Bünyan ilçesinde yaşanan olayda önceden husumetli amca H.D. ile yeğen  F.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda silahla birbirlerini yaralayan H.D. ve F.D. Bünyan devlet hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin ciddiyetinin devam etmesiyle birlikte amca H.D. Kayseri Şehir Hastanesine, yeğen F.D. ise Erciyes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken yaralıların tedavileri devam ediyor.

Haber Merkezi

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