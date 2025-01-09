Amerika'nın Los Angeles kenti cayır cayır yanıyor

Yetkililer, kentin tüm bölgelerinin tehlikede olduğunu ve en az 137 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Hollywood Tepeleri'nde de yangınların kontrol altına alınmaması, durumu daha da karmaşıklaştırdı.

California eyaletindeki Los Angeles'ta, beş farklı bölgede yangınların çıktığı bildirildi. Bu yangınlar, yerleşim alanlarında büyük hasar ve tahliye yaratarak, binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırdı.

Santa Ana rüzgarları, kuru ve şiddetli hava koşullarıyla birlikte yangınların hızlı büyümesine sebep oldu. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınmasının zorluğunu vurgularken, tahliye uyarılarını devam ettirdi.