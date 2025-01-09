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Amerika'nın Los Angeles kenti cayır cayır yanıyor

Los Angeles'ta mevsimsel Santa Ana rüzgarlarıyla hızla büyüyen yangınlar, şehirde büyük yıkıma ve tahliye edilme durumuyla karşı karşıya kaldı. En az beş kişi yangınların ardından hayatını kaybetti.

Amerika'nın Los Angeles kenti cayır cayır yanıyor

Yetkililer, kentin tüm bölgelerinin tehlikede olduğunu ve en az 137 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Hollywood Tepeleri'nde de yangınların kontrol altına alınmaması, durumu daha da karmaşıklaştırdı.

California eyaletindeki Los Angeles'ta, beş farklı bölgede yangınların çıktığı bildirildi. Bu yangınlar, yerleşim alanlarında büyük hasar ve tahliye yaratarak, binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırdı.

Santa Ana rüzgarları, kuru ve şiddetli hava koşullarıyla birlikte yangınların hızlı büyümesine sebep oldu. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınmasının zorluğunu vurgularken, tahliye uyarılarını devam ettirdi.

Haber Merkezi

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