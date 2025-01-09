Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız'

Akar, ayrıca bağımsız, egemen ve demokratik bir Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde hak ve menfaatlerin korunacağını belirtti. "Bağımsız egemen ve demokratik bir Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde hak ve menfaatlerimizi koruyacak şekilde işbirliğimizi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Anadolu Ajansı’nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Akar, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.