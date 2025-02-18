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Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'deki son durumu anlatacak

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Talas 7/24 Kütüphane toplantı salonunda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri birinci ağızdan değerlendirecek.

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'deki son durumu anlatacak

Cihannüma Kayseri Şubesi tarafından organize edilen toplantıda konuşacak olan Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'deki son gelişmeleri, Esed sonrası oluşan yeni hükümetle ilgili endişe ve tereddütleri, Suriye olaylarıyla beraber yaşanan dış politik hamlelerini, bölgeyi iyi tanıyan ve bölgeyle yakın temas halinde bulunan birinci ağızdan anlatıp değerlendirmelerde bulunacak.

‘Suriye’de Neler Oluyor?' konulu konferans, Talas girişi Kız Yurdu Karşısında bulunan 7/24 Kütüphane Toplantı salonunda, 18 Şubat Salı akşamı saat: 19.00'da başlayacak.

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'deki son durumu anlatacak
 

Haber Merkezi

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