Anadolu Holding'in ilk satışı gerçekleşti: Doqu Home satıldı

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Weavers, Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks’in satış ihaleleriyle alakalı ilerleyen süreç hakkında bilgi verdi.

5 Martta Weavers’ın, 8 Martta Doqu Home’un, 12 Martta Gümüşsuyu Halı’nın ve 13 Martta Vellteks için ihale süreçlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Ertekin, Doqu Home’un satışı için TMSF ve Rekabet Kurulu’nun onay süreçleri işleyeceğini belirtmişti. Ertekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden “TMSF fon kurulu ve Rekabet kurumunun satışın uygun olduğuna karar vermesi sonrasında ihaleyi alan firma ihale bedelini peşin olarak ödemiş ve bugün itibarı ile Kayseri Ticaret Sicil Gazetesi’nde Doqu Home ihaleyi alan şirket adına tescil edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Ertekin, ayrıca 25 Haziranda yapılan Mondihome ihalesinde tekliflerde uygun şartların sağlanamadığını ve ileri bir tarihte tekrardan ihaleye çıkılması kararının alındığını belirtti.