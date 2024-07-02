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  • Banka çalışanı nişanlısına aktardığı 37 milyon lirayla kripto hesabına yatırım yaptı

Banka çalışanı nişanlısına aktardığı 37 milyon lirayla kripto hesabına yatırım yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kendisi ve nişanlısının hesabına 37 milyon 157 bin lira aktardığı belirlenen banka çalışanı kadın ve nişanlısı tutuklandı.

Banka çalışanı nişanlısına aktardığı 37 milyon lirayla kripto hesabına yatırım yaptı
Kayseri GündemEditör

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kendisi ve nişanlısının hesabına 37 milyon 157 bin lira aktardığı belirlenen banka çalışanı kadın ve nişanlısı tutuklandı.

İddiaya göre, Ereğli ilçesinde özel bir bankanın şubesinde çalışan P.Y. isimli kadının, 3 ay içerisinde kendi ve nişanlısı S.A.’nın hesabına para aktardığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrası aktarılan para miktarının 37 milyon 157 bin lira olduğu tespit edildi. Banka yetkilileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine P.Y. ve nişanlısı S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A.’nın bankadan kendi hesaplarına aktardıkları paraları kriptoya aktardığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

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