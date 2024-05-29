Anadolu'nun İlk Şirketinin 4000 yıl önce Kayseri'de kurulduğunu biliyor musunuz?

KTO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı sonrası Kültepe Kaniş Karum’da yapılan kazı çalışmaları konusunda sunum gerçekleştiren Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, “Karum, 4 bin yıl öncesinde dayanan bir bölge olmakla birlikte Anadolu’nun en büyük antik şehirlerinden bir tanesidir. Ticaretteki gelişmişliği Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Karum’a ticaret kültürü, Musul’un 150 kilometre güneyindeki Asur kentinden İpek Yolu üzerinden tüccarlar vasıtasıyla gelmiştir. Dönemin Asur kralı, ticaretin krallığa ve tapınağa bağlı olduğu dönemde, günümüzde özelleşme, şirketleşme ve holdingleşme olarak adlandırdığımız sistemi kurmuştur. Tıpkı günümüzdeki meclisler ve yönetim kurullarının temelleri o zamanlarda atılmıştır. Anadolu’nun kazancı olarak nitelendirdiğimiz 23 bin ticari tablet de bu şekilde Anadolu’ya gelmiştir. O dönemki ticaret çok sistemliydi ve de yapılan bütün harcamalar, alınan kararların bu tabletler üzerine kaydedilmiştir” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un ve Kültepe Kazı Başkanı ve Arkeolog Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya katılan Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri’nde yapılan son kazı çalışmaları ve bulunan antik ticari tabletler üzerine sunum gerçekleştirdi ve Anadolu’da ilk şirketin 4 bin yıl önce Karum’da kurulduğunu söyledi.

‘ASUR KRALLIĞI’NIN KURDUĞU SİSTEM, ANADOLU’YA İPEK YOLUNDAN GETİRİLMİŞTİR’

Kültepe Kaniş Karum’un bir ana ve bir de alt şehirden oluştuğunu, ana kısmın 600 metrekare çapa, alt şehrin ise 2,5 kilometre çapa sahip olduğunu söyleyen Fikri Kulakoğlu, bölgenin ‘Karum’ ismini çıkarılan tabletler üzerindeki bilgiler doğrultusunda aldığını belirterek “Karum, 4 bin yıl öncesinde dayanan bir bölge olmakla birlikte Anadolu’nun en büyük antik şehirlerinden bir tanesidir. Bunun sebebi ise ticaretin gelişmişliği ve krallık vasıtasıyla güvenli bir bölge olmasından kaynaklıdır. Ticaretteki gelişmişliği Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Karum’a ticaret kültürü, Musul’un 150 kilometre güneyindeki Asur kentinden İpek Yolu üzerinden tüccarlar vasıtasıyla gelmiştir. Dönemin Asur kralı, ticaretin krallığa ve tapınağa bağlı olduğu dönemde, günümüzde özelleşme, şirketleşme ve holdingleşme olarak adlandırdığımız sistemi kurmuştur. Tıpkı günümüzdeki meclisler ve yönetim kurullarının temelleri o zamanlarda atılmıştır. Asurlu kralın oluşturmuş olduğu bu sistem Karum’a, Anadolu’ya getirilerek bölgenin ilk şirketi kuruluyor. Karum’daki ticaret de krallık ve meclis sistemiyle yönetiliyor. Yaptığımız kazılarda da bu ticarete dair birçok anıtsal yapılar da bulduk. Anadolu’nun kazancı olarak nitelendirdiğimiz 23 bin ticari tablet de bu şekilde Anadolu’ya gelmiştir. O dönemki ticaret çok sistemliydi ve de yapılan bütün harcamalar, alınan kararların bu tabletler üzerine kaydedilmiştir. Bu kayıtların tutulduğu 23 bin 500 tablet de Kültepe’de çıkarıldı. Bu tabletlerle birlikte Anadolu’ya yazının da getirilmesi beraber Anadolu insanları gelişmişlik konusunda farklı bir noktaya da evrilmiş oldu” diye konuştu.