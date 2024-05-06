Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’na 14 üniversite katıldı. Fuara kentte bulunan farklı okullardaki lise öğrencileri katılarak, üniversiteler hakkında bilgiler aldı. Üniversiteleri bir araya getirme konusunda ciddi bir fonksiyonu bulunan bir fuar olduğunu dile getiren Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz; "Anadolu Üniversiteler Birliği’nin 3. Üniversite Tanıtım Fuarı’nı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte açtık. Çok heyecanlıyız. Önemli bir fuar. Öğrencileri üniversitelerle bir araya getirme konusunda ciddi fonksiyonu olan bir fuar. Verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise; "Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı olarak 15 üniversiteyiz. 11 farklı ilde bu tanıtım fuarlarını gerçekleştiriyoruz. Bu tanıtım fuarlarının şöyle bir avantajı söz konusu oluyor. Öğrencilerin stresli dönemlerinde bu ortamı görmeleri rahatlamalarına neden oluyor. Öte yandan üniversiteleri araştırmaları, soru sormaları, ilgili mesleklerle alakalı bilgiler almaları bence çok değerli. Biz birlik olarak bu manada öncü davranışlar içerisinde öğrencilerimize bir nevi kılavuzluk yapmak istiyoruz. Kariyer planlamalarına katılmalarını istiyoruz” diye konuştu. Fuarı ziyarete gelen öğrencilerden Rahmet Berk Mete de, “12. sınıf öğrencisiyim. Buraya üniversiteleri tanımaya geldik. Neler yapacağımızı, ileride neler göreceğimize dair bir şeyler öğrenmeye geldik. Burada birçok üniversite var. Bize verilen bilgilendirme formları da var. Güzel bir çalışma” dedi.

AGÜ’de gerçekleştirilen ve tüm gün açık olacak fuarda; Fırat Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Vali Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi stantları yer aldı.