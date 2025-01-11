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  • ANASAMDER'den 1. Aşık Seyrani Şiir Yarışması Sonuçlandı

ANASAMDER'den 1. Aşık Seyrani Şiir Yarışması Sonuçlandı

Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) tarafından gerçekleştirilen 1. Aşık Seyrani Şiir Yarışması, 10 Ocak 2025 itibarıyla sonuçlandı. Yarışmada, jüri üyeleri yüzlerce şiir arasından ödüle layık görülen şairleri belirledi.

ANASAMDER'den 1. Aşık Seyrani Şiir Yarışması Sonuçlandı

Jüri Üyeleri

Yarışmanın jürisinde, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Ahmet Akkuş, Nurkal Kumsuz, Ali Rıza Navruz ve Saim Deligöz gibi edebiyat dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Jüri üyeleri, Seçki Kurulu tarafından gönderilen şiirleri değerlendirerek kazananları belirledi.

Yarışmanın Kazananları

Yarışmada ödüle layık görülen şairler ve şiirleri şöyle:

1. Şiir**: "Nisyan" - Rumuz: Sidre, Şair: Ahmet Yıldırımtepe

2. Şiir**: "Türk'tür Aslım" - Rumuz: İhvanî, Şair: Salih Kozan

3. Şiir**: "Duy Beni" - Rumuz: Türk Mavisi, Şair: Yunus Laçin

Teşvik Ödülleri

Teşvik ödülü kazanan şairler ve şiirleri ise şöyle:
1. Şiir**: "İstiklâl Türküsü" - Rumuz: Aşikâr, Şair: Nihat Malkoç
2. Şiir**: "Hasretistan" - Rumuz: Serçe, Şair: Hasan Ukdem
3. Şiir**: "Alya" - Rumuz: Angora, Şair: Aydın Yüksel

ANASAMDER Başkanı, katılımcı tüm şairlere teşekkür ederken, ödül töreni için iletişime geçileceğini belirtti.

Haber Merkezi

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