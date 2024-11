ANASAMDER'den ödüll 'Aşık Seyrani Şiir Yarışması': Şiir Severleri Bekliyor!

Yarışmanın amacı, Kayseri'nin zengin kültürel ve sanatsal mirasına katkıda bulunmak ve bu kadim şehrin edebi değerlerini ön plana çıkarmaktır. Kayseri’nin mimarisi ve tarihiyle Türk kültür, şiir ve edebiyatına yaptığı önemli katkıyı yeniden vurgulamak için yola çıkan ANASAMDER, bu etkinlik aracılığıyla Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasına da katkıda bulunmayı planlıyor.

Şiir severler ve amatör şairler için cesaretlendirici bir platform oluşturacak olan yarışma, katılımcılara eserlerini sergileme ve paylaşma fırsatı sunacak. Şiir yazmaya gönül veren herkesin katılabileceği bu yarışı kaçırmayın.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1- Jüri üyeleri, yarışmayı düzenleyen Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği başkanı, yöneticileri, dernek çalışanları, Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneğine üye şairler ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

2-Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışı genelinden Türkçe eserleri ile 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN NİTELİKLER:

1-Şiirin evrensel değerleri çerçevesinde yarışmaya gönderilecek eserlerde konu serbest olup herhangi bir konu sınırlaması aranmamaktadır.

2-Eserler; Toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine aykırı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz.

3-Yarışmaya gönderilecek şiirlerin içerikleri; her hangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalıdır. Eserler Türkçe olarak yazılmalı, imla kurallarına uygun olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yerde (basılı) olarak yayınlanmamış olmalıdır.

4-Yarışmaya gönderilecek eserler bilgisayar ortamında yazılıp 12 Punto 1,5 satır aralığında

Times New Roman yazı stilinde Word dosyasına yazılarak sol üst köşeye rumuz yazılacaktır.

Dosyada şairin adı yer almamalıdır.

5- Yarışmacılar söz konusu yarışmaya tek şiirle katılacak olup eserlerde tarz, ekol ve vezin sınırlaması yoktur.

6- Yarışmaya gönderilecek şiirlerin uzunluğu dördüncü maddede belirtilen ölçülerle yazılmış ve iki adet A4 kâğıdını aşmamalıdır. Bu kurala uymayan şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7-Başvurularda EK1 dosya olarak eserle birlikte verilen mail adresine Şairin, adı, soyadı, açık

adresi, mail, telefonu, doğum tarihi ve kısa özgeçmişi de yer almalıdır.

8-Eserler [email protected] adresine gönderilecektir.

9-Yarışmada ödül kazanan ve yarışma sonunda ilk yüz (100)’e giren şiirlerden oluşturulacak şiir seçkisine yayımlanmaya hak kazanan şiirlerin her türlü yayın hakları Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği yönetimine aittir.

10- Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacak olup tüm sorumluluk eser sahiplerine aittir. Eserler geri gönderilmeyecektir.

11-Şartnamede belirtilmeyen diğer konularda jüri tarafından (tutanakla) kayıt altına alınancak

kararlar şartnamenin maddeleri gibi değerlendirilir..

12- Yarışmaya gönderilen tüm şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir. Gönderilen eserlerin kitap-dergi, gazete Internet, tv ve dijital ortamlarda yayınlanma hakkı; Telif hakkı istenmeksizin, merkezi Kayseri’de bulunan Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği’ne aittir. Eser sahibi yayınla ilgili her hangi bir hak iddia edemez.

13-Yarışmaya belirtilen tarihlerde gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13-Gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 8.000TL

İkincilik Ödülü: 6.000TL

Üçüncülük Ödülü: 4.000TL

Mansiyonlar (3 Adet) :2.000TL

Yarışmada ilk 10’a giren eserlere ayrıca plaket ve katılım belgesi verilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

-Şiirsel estetik

- Özgünlük

-Kültürel değeri

-Sanatsal değeri

-Türk dilinin kullanımı ve zenginliği.

-Yazım kurallarına uygunluk

YARIŞMA TAKVİMİ:

1-Yarışmanın başlama tarihi :15.11.2024 Cuma

2-Son başvuru tarihi: 15.12.2024 Pazar günü saat 24:00'a kadardır.

3-Sonuçların ilan tarihi: 30.12.2024 Pazartesi günü Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği tarafından sosyal medya ve diğer haber mecralarından duyurulacaktır.

4-Ödül töreni ve ilk yüz eserin yer alacağı seçkinin tanıtım programının tarihi daha sonra Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği tarafından duyurulacaktır.

5-Eserler [email protected] adresine gönderilecektir.

6-Ödül alan eserlerin sahipleri belirtilen tarihte törene katılmak zorundadır.

7-Yarışmada ilk 100 (Yüz) eser Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği tarafından kitaplaştırılacaktır.