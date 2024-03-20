Anketlere göre Kayseri'de Yeniden Refah Sürprizi
31 Mart yerel seçimlerine günler kala kamuoyu araştırma şirketleri de sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. ADA Araştırma şirketinin 1500 kişiyle görüşerek yaptığı anket sonuçları açıklandı.
Kayseri’de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre;
Memduh Büyükkılıç: %52,3
Murat Molu: %15,1
Abdullah Özkırış: %11,9
Kazım Yücel: %10,9
Haber Merkezi
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