Anketlere göre Kayseri'de Yeniden Refah Sürprizi

Kayseri’de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre;

Memduh Büyükkılıç: %52,3

Murat Molu: %15,1

Abdullah Özkırış: %11,9

Kazım Yücel: %10,9